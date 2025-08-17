Alcalde de Monclova anuncia vales escolares para apoyar a trabajadores y comercio local

Municipio de Monclova destinará 350 mil pesos en vales escolares para trabajadores sindicalizados, bomberos y policías.

Con una inversión de 350 mil pesos, el municipio de Monclova entregará vales escolares a trabajadores del municipio, quienes podrán utilizarlos para surtir las listas escolares de sus hijos durante la Feria de Útiles Escolares, que inició el día de ayer.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el apoyo será distribuido directamente en la Presidencia Municipal y tiene como propósito respaldar la economía familiar, en especial en esta temporada en que el regreso a clases representa un gasto para las familias.

“El propósito es contribuir un poco en la economía de los trabajadores y sus hogares”, expresó el edil al anunciar la medida.

Además de favorecer a los empleados municipales, Villarreal destacó que el esquema generará un impacto positivo en el comercio local, ya que los vales podrán ser canjeados en negocios de la ciudad, fortaleciendo así la derrama económica en Monclova.

“Todas las actividades que realizamos están encaminadas a apoyar la economía de las familias, y con estos vales buscamos un doble beneficio: apoyar a los trabajadores y al mismo tiempo fortalecer al comercio local”, recalcó.