Empresas Extranjeras impulsan Programa de Becas en Idiomas en Monclova

Con la intención de que los jóvenes tengan mejores oportunidades en el mercado laboral, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un programa de becas en idiomas, diseñado en conjunto con el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El edil explicó que la iniciativa responde al nuevo panorama económico de la zona, marcado por la llegada de empresas de origen coreano y el interés de corporativos alemanes por instalarse en Monclova.

Las capacitaciones se enfocarán en inglés, coreano y alemán, idiomas considerados estratégicos para el funcionamiento de las industrias extranjeras que comienzan a establecer operaciones en la región.

Además, el alcalde subrayó que este esfuerzo no se limitará a las becas iniciales, pues la UAdeC, a través de su Centro de Idiomas, dará seguimiento a la formación lingüística para que la oferta de preparación sea continua y accesible para más estudiantes.

Con este proyecto, el municipio busca no solo elevar la competitividad de los profesionistas locales, sino también garantizar que Monclova sea un punto atractivo para la inversión extranjera.