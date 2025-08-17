Intervención policial evita robo en supermercado de Sabinas

Elementos de la Policía Municipal de Sabinas lograron la detención de Mario "N", de 30 años de edad, luego de ser sorprendido sustrayendo mercancía sin pagar en un conocido supermercado de la ciudad. El incidente ocurrió durante la mañana del viernes, cuando personal del establecimiento alertó a las autoridades sobre el comportamiento sospechoso del individuo.

El sujeto fue interceptado por los oficiales mientras intentaba salir del supermercado con un carrito repleto de productos. Entre los artículos que pretendía llevarse se encontraban artículos para bebé, bebidas alcohólicas, termos, comida para mascotas, extensiones eléctricas y otros productos de valor. La rápida intervención de los policías evitó que el robo se concretara.

Tras su detención, Mario "N" fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se realizó el proceso correspondiente. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar los cargos que se le imputarán.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas se definirá la situación jurídica del detenido, quien podría enfrentar cargos por robo y otros delitos relacionados. Mientras tanto, el supermercado afectado ya presentó la denuncia formal ante las instancias correspondientes.

Este tipo de hechos ha generado preocupación entre los comerciantes locales, quienes piden mayor vigilancia en zonas comerciales para prevenir actos delictivos.