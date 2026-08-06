Retrasos en Beca Rita Cetina afectan a familias en Coahuila

La dispersión de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria inició con retrasos en el depósito del apoyo para algunos de los beneficiarios, situación que ha generado incertidumbre entre padres de familia que esperan recibir el recurso para afrontar los gastos del próximo regreso a clases.

Familias señalaron que, a pesar del arranque del calendario de pagos, el depósito de 2 mil 500 pesos no se ha reflejado, lo que dificulta la compra de los útiles escolares, uniformes y otros artículos para el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo a los padres de familia, representantes de la Secretaría del Bienestar señalaron que, en algunos casos, las tarjetas fueron capturadas fuera del primer corte, por lo que no pudieron ser incluidas en la primera dispersión del programa.

Asimismo, se les indicó que en Coahuila la entrega de tarjetas comenzó después que en otras entidades debido al proceso electoral, lo que ocasionó un desfase en el proceso de incorporación de algunos beneficiarios.

Se les indicó que el pago será depositado antes de concluir el mes, por lo que se recomienda revisar periódicamente el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o solicitar información a través del teléfono 800 900 2000.

Mientras tanto, padres de familia manifestaron su preocupación debido a que contaban con el apoyo para cubrir parte de los gastos del regreso a clases, temporada en la que aumenta el desembolso por útiles escolares, uniformes, calzado y materiales educativos.