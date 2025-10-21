Apoyo oficial a ex-trabajadores liderados por Julián Torres

El grupo de Defensa Laboral, encabezado por Julián Torres, logró un importante avance en su lucha al sostener una reunión directa con funcionarios de alto nivel de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quienes se comprometieron a establecer un canal de comunicación permanente para informar sobre el proceso de la empresa y contrarrestar la desinformación.

La reunión tuvo lugar el pasado lunes en esta ciudad, en el marco de una visita de los funcionarios a Coahuila. Julián Torres confirmó que estuvieron presentes un representante del secretario del Trabajo, licenciado Marat Bolaños, así como el licenciado Carlos Brito.

"Estuvimos el mes pasado en la Ciudad de México buscando una entrevista con el secretario, y aunque no fue posible, en base a esa petición vinieron aquí personalmente. Tuvimos reunión el día de ayer por la tarde", explicó Torres.

El objetivo principal del encuentro fue solicitar información de primera mano y veraz sobre el proceso que ha generado múltiples versiones que "confunden a los trabajadores".

"Nosotros la intención es que queremos información directamente de la Secretaría del Trabajo, que son los que están metidos en el proceso. Ellos nos van a estar informando de todos los avances para que nosotros no creamos todas las mentiras que se manejan por medio de las redes sociales", afirmó Torres.

Los funcionarios federales transmitieron un mensaje de apoyo y reconocimiento a la larga lucha de los ex-trabajadores: "Queremos decirles y garantizarles que ustedes no están solos, han luchado y tienen mucho tiempo luchando, y aquí estamos nosotros, queremos incluirlos en este proceso que nosotros estamos llevando de la mano con ellos, buscando una solución para que no salgan ustedes tan perjudicados y se les haga justicia".

Torres subrayó que, tras años de tocar puertas, el grupo de Defensa Laboral ha logrado ser reconocido por las autoridades como un actor clave en el proceso.

"Nosotros ya tenemos una injerencia directa en el proceso. La Juez, en este caso que lleva el proceso, y el síndico, ya nos toman en cuenta como parte fundamental. Las dependencias de Trabajo, Hacienda, Gobernación, nos tienen reconocidos como parte del proceso", destacó.

Este reconocimiento es de suma importancia, ya que les dará la oportunidad, si se llega a una negociación, de "sentarnos con ellos a negociar nuestros finiquitos, que es por lo que hemos luchado siempre", concluyó Torres.