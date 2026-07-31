CTM Frontera: Trabajadores optan por conservar su ahorro

Empresas afiliadas a la CTM Frontera no realizarán este año la entrega del medio ahorro, luego de que los trabajadores acordaron conservar íntegra esa prestación y recibirla en una sola exhibición al término del periodo correspondiente.

El representante de la CTM Frontera, Mario Dante Galindo, informó que la decisión fue tomada en consenso entre la base trabajadora, quienes manifestaron su preferencia por no fraccionar el fondo de ahorro.

En lugar del adelanto, algunos contratos colectivos contemplan un apoyo económico para la adquisición de útiles escolares, con el propósito de ayudar a las familias trabajadoras a enfrentar los gastos del próximo regreso a clases.

"Los mismos trabajadores no estaban de acuerdo en que se les adelantara este concepto porque llegaba fraccionado y, lógicamente, se cobra menos, hoy existe esta ayuda para útiles escolares; sabemos que no resuelve todas las necesidades, pero contribuye de manera importante a cubrir este gasto".

Mencionó que el apoyo representa un respaldo para las familias con hijos en edad escolar, particularmente para quienes enfrentan mayores erogaciones durante esta temporada por la compra de material escolar.

Señaló que alrededor del 10 por ciento de los trabajadores solicitan el adelanto del medio ahorro para atender necesidades extraordinarias relacionadas con el regreso a clases, sobre todo quienes tienen dos, tres hijos o más.

En esos casos, añadió, las solicitudes se revisan de manera individual y se gestionan ante las áreas de Recursos Humanos de cada empresa, mientras que la mayoría mantiene la decisión de preservar íntegro su ahorro hasta la fecha establecida para su entrega.