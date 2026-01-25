Investigan acoso escolar en Coahuila tras intento de autolesión

Tras el reporte de un menor que presuntamente atentó contra su vida debido a situaciones de acoso escolar, Abraham González, titular de Servicios Educativos, informó que el caso ya se encuentra bajo investigación para determinar las causas exactas y el entorno donde se originó el conflicto.

González enfatizó que, aunque las versiones en redes sociales apuntan al acoso escolar como detonante, es necesario realizar un análisis integral antes de señalar culpables. "Primero es la investigación: ¿trae bullying?, ¿trae depresión?, ¿es en la escuela o es en la casa? No todo sucede en la escuela", declaró el funcionario, haciendo un llamado a la prudencia frente a la información que circula en plataformas digitales.

Respecto a la reincidencia en este tipo de conductas por parte del menor, el titular señaló la urgencia de brindar apoyo especializado. "Necesita una ayuda psicológica, ver qué trae. Sabemos que la edad de la adolescencia no es fácil; es un tema donde estamos buscando una identidad y donde más necesitamos ayuda", puntualizó.

El funcionario recordó que las instituciones educativas cuentan con protocolos establecidos y reglamentos que deben seguirse ante cualquier reporte de violencia o malestar emocional. Asimismo, destacó que los planteles actúan como los primeros respondientes, pero cuentan con el respaldo de organismos como:

- PRONNIF: Para la canalización de casos que vulneren los derechos de los menores.

- Secretaría de Educación: Para el seguimiento administrativo y pedagógico.

- Impulso Educativo: Programa estatal que ofrece atención psicológica a través de diversas brigadas.

Finalmente, González instó a los padres de familia a valorar y tomar en serio los programas de salud mental vigentes, subrayando que la comunicación entre padres, alumnos y directivos es fundamental para prevenir tragedias y evitar que los conflictos escalen a niveles de violencia física o emocional.