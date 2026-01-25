Tres personas lesionadas, incluida una niña, en volcamiento en Sabinas

SABINAS, COAH.- Tres personas resultaron lesionadas, incluida una niña de tres años, tras el volcamiento de un automóvil en el kilómetro 88 de la carretera federal 57, tramo Monclova-Sabinas.

El vehículo era conducido por Norma Vanessa Rodríguez, de 43 años, y entre los afectados se encuentran Abril Gallegos, de 53 años, quien presentó dolor en la zona cervical; Vanessa Fernández, de 17 años, con molestias de cefalea; y la pequeña Jazmín Leticia, de apenas 3 años de edad.

Bomberos de Sabinas acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y se determinó que ninguno de los lesionados presentaba heridas de gravedad, lo que evitó traslados de emergencia y permitió que recibieran valoración médica en el lugar del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del control de la circulación y del reporte del percance, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal colaboraron en las labores de vialidad para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona.

Este incidente recuerda la importancia de extremar precauciones al conducir en carreteras federales, donde las condiciones del camino y la velocidad pueden convertirse en factores de riesgo.