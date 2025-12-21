Mónica Garza pide apoyo para no perder su hogar

La angustia y la desesperación se han apoderado de Mónica Garza, una mujer que enfrenta una dura batalla contra el cáncer y que hoy, además de luchar por su vida, teme perder el techo que la resguarda durante su tratamiento.

La falta de recursos económicos, derivada de las constantes quimioterapias, la ha llevado a acumular un adeudo de renta que podría dejarla en situación de calle en plena temporada decembrina.

Mónica explicó que desde hace cinco meses no ha podido cubrir el pago de la renta de la vivienda que habita, la cual asciende a 2 mil 500 pesos mensuales, adeudo que comenzó cuando inició su segundo tratamiento contra el cáncer.

La situación se agravó recientemente, luego de recibir un mensaje de la propietaria del inmueble pidiéndole el pago pendiente. "Ayer me dieron mi quinta quimio y al llegar a mi casa recibí este mensaje. Entiendo a la persona porque ya son cinco meses que le debo desde que empecé mi segundo tratamiento. Les pido su apoyo para que no me saquen en lo que acabo mi tratamiento, no quiero andar de un lado a otro", compartió.

La paciente hizo un llamado a la empatía y a la solidaridad de la ciudadanía, pidiendo que se pongan en su lugar. Aseguró que su deseo no es evadir responsabilidades, sino contar con un poco de tiempo y apoyo para poder concluir su tratamiento sin la angustia de quedarse sin hogar.

"Solo les pido que me ayuden, quien pueda. No me ataquen, por favor, no me juzguen", expresó. Quienes deseen brindarle apoyo económico pueden hacerlo mediante el número de cuenta 4152-3142-3949-7590, del banco Bancomer, con la esperanza de que Mónica pueda permanecer en su hogar mientras continúa su lucha contra la enfermedad y atravesar estas fechas con un poco de tranquilidad y dignidad.