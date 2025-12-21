Lamentable hallazgo en hogar de Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- La noche de este sábado se registró la muerte de un hombre al interior de una vivienda ubicada en la calle Tenochtitlán, en la colonia Analco del municipio de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Según los primeros reportes oficiales, la persona, de 42 años de edad, fue encontrada sin signos vitales dentro de su domicilio. De manera preliminar, las autoridades señalaron que se trató de un hecho de carácter autoinfligido. El fallecido fue identificado como Francisco Ortiz, habitante del mismo sector.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área, mientras se daba aviso a las autoridades competentes para continuar con el protocolo legal correspondiente.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias iniciales y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en la ciudad de Saltillo, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a prestar atención a la salud emocional y recordaron que existen instancias y servicios de apoyo psicológico para quienes enfrenten situaciones de crisis, así como para familiares que requieran acompañamiento profesional.