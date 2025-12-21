Cuerpos de emergencia atienden incendio en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un incendio en una casa habitación movilizó a los cuerpos de emergencia durante la madrugada de este domingo en el municipio de Ramos Arizpe, sin que se registraran personas lesionadas.

El siniestro fue atendido alrededor de las 2:00 de la mañana en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Chalco y Dainzú, en la colonia Analco, donde se reportó una importante acumulación de pedacería de madera tanto al interior como en el exterior del inmueble, lo que favoreció la propagación del fuego.

Elementos de auxilio lograron controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a viviendas cercanas. Afortunadamente, el hecho dejó únicamente daños materiales.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego; sin embargo, las autoridades no descartan que el incendio haya podido ser provocado, por lo que se mantienen las investigaciones correspondientes.