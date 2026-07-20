Créditos preferenciales del gobierno federal benefician a ganaderos

Los productores pecuarios pueden acceder a un programa de créditos para la engorda de ganado con una tasa de interés preferencial de 7.5 por ciento, muy por debajo de las tasas que actualmente ofrecen las instituciones bancarias", informó Arturo Valdez, productor ganadero local.

Explicó que el esquema forma parte de los apoyos del Gobierno federal para fortalecer la actividad ganadera y facilitar que los productores mantengan a sus becerros durante el periodo de engorda.

"Es otro apoyo que pueden aprovechar los ganaderos. Son créditos con una tasa muy baja, alrededor del 7.5 por ciento. Si comparas con un banco, donde las tasas andan entre el 14 y el 20 por ciento, es un financiamiento muy accesible", señaló.

Detalló que los créditos para personas físicas pueden ser de hasta un millón de pesos, mientras que las personas morales pueden obtener financiamientos de hasta cuatro millones de pesos.

"Cuando es un ganadero como persona física puede acceder hasta a un millón de pesos. Si es una sociedad anónima, el monto puede llegar hasta cuatro millones de pesos", explicó.

Valdez indicó que el recurso está destinado a cubrir los gastos de alimentación y manejo del ganado durante un periodo aproximado de seis meses.

Añadió que el financiamiento es revolvente, por lo que, una vez liquidado al término del plazo, el productor puede volver a acceder al crédito para continuar con el siguiente ciclo de engorda.

"Lo pagas a los seis meses y te lo vuelven a otorgar para seguir con el ciclo de engorda", comentó.

Aunque no precisó el número de beneficiarios, aseguró que varios productores de la Región Centro ya han aprovechado este esquema.

"Sé que ya van varios de la Región Centro, pero no tengo una cifra exacta porque esa información no nos la han proporcionado", dijo.

El productor ganadero señaló que las recientes lluvias han mejorado las condiciones de los agostaderos y reducido temporalmente la necesidad de recurrir a este tipo de financiamientos.

"Ahorita los ganaderos estamos en mejores condiciones porque ha llovido y el ganado tiene alimento. En tiempos de sequía sí era más necesario recurrir a estos créditos para sostener la engorda", concluyó.