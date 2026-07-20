SIMAS espera a CFE para reparar drenaje en Miravalle 2

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) informó que la reparación definitiva del drenaje sanitario en la calle Paseo de la Cañada, en la colonia Miravalle 2, permanece en espera del retiro de árboles y de la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que las raíces dañaron la infraestructura sanitaria y las ramas se encuentran entre líneas de alta tensión.

De acuerdo con el organismo, las raíces de varios árboles provocaron afectaciones en la red de drenaje ubicada en el pasillo del sector, por lo que es necesario retirarlos antes de iniciar los trabajos de rehabilitación. Sin embargo, para que el Municipio pueda realizar esas labores, primero se requiere que personal de la CFE pode las ramas que están en contacto con el cableado eléctrico de alta tensión, ya que representan un riesgo para las cuadrillas.

"Dependemos de que primero retiren los árboles, cuyas raíces dañaron la infraestructura sanitaria que pasa por el pasillo. El Municipio los retiraría, pero también dependíamos de que la CFE cortara primero las ramas que tienen cables de alta tensión", se informó.

Vecinas del sector señalaron que el problema persiste desde hace varios meses y ha provocado malos olores, escurrimientos de aguas residuales y el colapso del drenaje sanitario en varias viviendas. Explicaron que el problema comenzó con olores fétidos al interior de los domicilios y posteriormente las aguas negras empezaron a brotar por las tuberías, lo que incluso les impide utilizar el agua para las actividades domésticas.

Las vecinas comentaron que recientemente observaron trabajos preliminares para facilitar el acceso de maquinaria especializada y manifestaron su disposición para colaborar durante la ejecución de la obra. No obstante, consideraron que la solución debe realizarse desde la línea principal del drenaje para evitar afectaciones innecesarias al arbolado.

Mientras tanto, los habitantes continúan a la espera de que la CFE concluya la poda del cableado y el Municipio retire los árboles para que SIMAS pueda iniciar la reparación definitiva de la red sanitaria.