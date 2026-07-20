Monclova inicia reclutamiento: 300 vacantes para operario general

Una empresa inició este lunes un proceso de reclutamiento en la Plaza del Escultista, en Monclova, donde ofrece alrededor de 300 vacantes para el puesto de operario general, con el objetivo de incorporar personal durante la primera semana de agosto.

Sandra Flores, representante del área de Recursos Humanos, informó que el módulo de contratación permanecerá instalado durante el resto de julio, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. "Nos encontramos reclutando aquí en la Plaza del Escultista. Vamos a estar llevando a cabo este proceso durante las últimas semanas de julio para que el primero de agosto las personas puedan ingresar y tengan una nueva oportunidad laboral", explicó.

La empresa busca cubrir inicialmente 300 plazas, aunque la cifra podría modificarse conforme avancen las necesidades de contratación. "Tenemos alrededor de 300 plazas disponibles. Después de ello se les brinda la capacitación, los exámenes correspondientes y el proceso de inducción para ingresar a la empresa", señaló.

Precisó que, por el momento, las vacantes corresponden exclusivamente al puesto de operario general, por lo que el proceso de incorporación se realizará en grupos. "Vamos a estar dando inducción de 300 en 300 para ir capacitándolos y preparándolos", indicó.

Flores explicó que durante el reclutamiento se realiza la entrevista inicial, la recepción de documentos y la firma de una carta compromiso, tras lo cual los expedientes son enviados a la empresa para continuar con el proceso de selección e inducción. Añadió que la respuesta de los solicitantes ha sido positiva y que esperan recibir a un número mayor de aspirantes, ya que la cantidad de vacantes podría incrementarse. "Esperamos recibirlos a todos porque la cifra puede cambiar en estos días y nos ayudaría mucho tener preparada toda la documentación", comentó.

Entre los requisitos para participar se encuentran presentar RFC, Número de Seguridad Social, CURP, solicitud de empleo, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, comprobante de estudios y carta de recomendación del empleo anterior. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años, sin límite máximo de edad. "Solicitamos sexo indistinto, de 18 años en adelante. No tenemos un límite de edad", puntualizó la representante de Recursos Humanos.