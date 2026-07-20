Diputado Rubén Moreira pide más seguridad en Coahuila tras violencia en Zacatecas

El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, calificó como "terrible" la violencia registrada el pasado fin de semana en Zacatecas, donde una decena de empresarios y funcionarios fueron encontrados asesinados y con signos de violencia, y advirtió que esa situación representa un riesgo permanente para Coahuila debido a la cercanía entre ambas entidades.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el legislador expresó su preocupación por la presión que ejerce el crimen organizado en los límites estatales para intentar ingresar a Coahuila, aunque aseguró confiar en la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas. "Me preocupa la proximidad de Zacatecas porque siempre Coahuila tiene una presión por parte del crimen para tratar de penetrarlo, pero estoy confiado en el buen trabajo que hace Manolo Jiménez Salinas", declaró.

Moreira hizo un llamado al Gobierno Federal para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, especialmente en la zona norte colindante con Zacatecas, donde, dijo, incluso existen áreas sin cobertura de telefonía celular. "Pedimos que haya más Guardia Nacional, sobre todo en la parte norte que colinda con nosotros y que ni siquiera señal telefónica hay. Entonces es peligroso ahí", sostuvo.

El diputado consideró que la actual administración federal ha realizado ajustes en la estrategia de combate al crimen organizado, aunque señaló que enfrenta las consecuencias de la política de seguridad heredada del sexenio anterior. Asimismo, afirmó que Coahuila se mantiene como una excepción frente al panorama de violencia que prevalece en estados vecinos, situación que, dijo, obliga a mantener una vigilancia permanente. "Salir del estado significa ponerte en peligro", expresó al señalar que otras entidades enfrentan problemas graves de inseguridad, como el aumento de las extorsiones y las dificultades para emprender negocios.

Finalmente, destacó que las condiciones de paz que prevalecen en Coahuila representan una ventaja para sus habitantes, aunque insistió en que es indispensable fortalecer la vigilancia en las zonas limítrofes para evitar que la violencia se extienda al estado.