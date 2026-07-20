Carlos Villarreal anuncia nuevas contrataciones en Monclova: 3 mil empleos

La generación de empleo en Monclova continuará durante los próximos meses y para los primeros meses de 2027 se proyecta una segunda etapa de contrataciones que permitirá incorporar entre 3 mil y 3 mil 500 trabajadores, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El Edil señaló que, a partir de este día, la empresa Yura inicia una nueva etapa de reclutamiento en la Plaza del Escultista, donde durante varias semanas operará un módulo de contratación en las oficinas que anteriormente utilizaba la Dirección de Desarrollo Económico, con el objetivo de acercar oportunidades de empleo formal a un mayor número de ciudadanos.

Villarreal Pérez recordó que la semana pasada se anunciaron nuevas ampliaciones de empresas que concluyen sus procesos de construcción y comienzan su fase de contratación, lo que fortalecerá la oferta laboral en la ciudad. Indicó que el reto será contar con mano de obra calificada para atender la demanda de los nuevos proyectos industriales, por lo que el Municipio impulsará programas permanentes de capacitación en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo y el ICATEC.

Explicó que estos programas estarán disponibles en distintos sectores de la ciudad para que personas sin experiencia puedan capacitarse y acceder a los nuevos empleos que se abrirán en los próximos meses.

El Alcalde precisó que actualmente se mantienen proyectados más de 6 mil empleos derivados de nuevas empresas y de la expansión de inversiones previamente anunciadas. Añadió que para 2027 se prevé una segunda etapa de contratación por parte de estas compañías, además de otro proyecto empresarial que contempla la creación de mil empleos adicionales, por lo que la expectativa es sumar entre 3 mil y 3 mil 500 nuevas plazas durante los primeros meses del próximo año.

Villarreal Pérez afirmó que estas proyecciones también dependen del avance de los acuerdos comerciales relacionados con el T-MEC, ya que una mayor apertura comercial fortalecería la actividad de las empresas exportadoras, incentivaría nuevas inversiones y favorecería la creación de más fuentes de trabajo en la región.