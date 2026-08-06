Gastos escolares: apoyos económicos benefician a familias en Coahuila

Ante los elevados gastos del próximo regreso a clases, diversas empresas de la región comenzaron a otorgar apoyos económicos a sus trabajadores mediante vales para útiles escolares y calzado, así como bonos integrados en la nómina, con el propósito de respaldar la economía familiar.

Los incentivos permiten a los empleados canjear los vales en papelerías y establecimientos participantes, mientras que en otros centros de trabajo el recurso se entrega como un bono reflejado en la boleta de pago, para que cada familia decida cómo distribuir el gasto.

Con el apoyo ya recibido o próximo a entregarse, trabajadores comenzaron a recorrer papelerías locales para comparar precios y verificar el costo de las listas escolares antes de realizar sus compras.

De acuerdo con una madre de familia que prefirió el anonimato, destacó que el desembolso por alumno puede oscilar entre 2 mil y 3 mil 500 pesos, dependiendo del grado escolar y de la institución educativa, sin considerar otros gastos como uniformes, mochilas, calzado y transporte.

La entrega de estos incentivos representa un alivio para cientos de familias que enfrentan uno de los periodos de mayor presión económica del año, al coincidir la compra de útiles, uniformes y calzado con otros compromisos del hogar.

Comerciantes del ramo señalaron que la derrama generada por estos apoyos también favorece al comercio local, ya que una parte de los vales puede canjearse directamente en papelerías de la región, fortaleciendo las ventas durante la temporada alta del regreso a clases.

Con el inicio del ciclo escolar cada vez más próximo, se espera que la afluencia de compradores continúe incrementándose durante los siguientes días, conforme las familias completen las listas de materiales solicitadas por las instituciones educativas.