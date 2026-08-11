CTM Monclova ofrece becas y préstamos para regreso a clases

Empresas adheridas a la CTM Monclova apoyarán a sus trabajadores ante este regreso a clases mediante becas escolares, entrega directa de útiles y préstamos destinados a cubrir los gastos educativos.

Carlos Mata López, secretario general de la CTM Monclova, informó que estos beneficios forman parte de contratos colectivos y convenios establecidos entre las empresas y sus trabajadores.

Explicó que algunas compañías otorgan préstamos para la adquisición de útiles escolares, mientras que otras proporcionan directamente los materiales o entregan una beca escolar para el inicio del ciclo.

"En algunas empresas hay algunos apoyos para trabajadores en el que se les otorga un préstamo para la adquisición de útiles escolares", señaló.

Mata López indicó que los apoyos pueden beneficiar a trabajadores con hijos desde jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, hasta nivel profesional, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada empresa.

"En la mayoría de las empresas con las que tenemos relación contractual, las empresas están dispuestas a apoyar a los trabajadores que tienen hijos en primaria, incluso desde jardín de niño, primaria, secundaria, preparatoria y profesional, otorgándoles estímulos para la educación", afirmó.

El dirigente sindical señaló que estos beneficios se encuentran contemplados en contratos y convenios tanto en la región Centro como en la Norte, particularmente en los casos donde no han podido establecerse como una prestación contractual.

Con respecto a la posibilidad de que los trabajadores requieran recursos adicionales para afrontar el regreso a clases, Mata López explicó que actualmente no existe una situación generalizada que implique solicitar nuevos anticipos.

Detalló que algunos trabajadores ya recibieron en julio el anticipo correspondiente a su ahorro, por lo que no existe un esquema adicional distinto a los mecanismos establecidos por las empresas.

"Hasta el momento están fluyendo las cosas en orden, no hay temas que impliquen que el trabajador pueda disponer de un ahorro anticipado", indicó.