Protesta de derechohabientes del IMSS en Monclova termina en enfrentamiento

Lo que comenzó como una protesta de derechohabientes para exigir atención a sus quejas por presuntas deficiencias y negligencias médicas terminó en un enfrentamiento a golpes entre derechohabientes del instituto y elementos de seguridad de la Clínica 7 del Seguro Social.

Jubilados, pensionados y adultos mayores acudieron al hospital para exigir respuestas a las diversas problemáticas que enfrentan los usuarios del servicio médico, desde falta de medicamentos, servicios y mala atención.

Los inconformes, quienes pertenecen a diferentes grupos de adultos mayores, entre ellos organizaciones de pensionados, ex obreros de AHMSA, entre otros, intentaron ingresar al área de Dirección para plantear directamente sus reclamos y exigir la intervención de una autoridad con facultades suficientes para atenderlos.

Sin embargo, cuando intentaron ingresar a las oficinas administrativas fueron contenidos por guardias de seguridad, lo que provocó empujones y, posteriormente, un enfrentamiento físico entre ambas partes.

La tensión aumentó en los accesos de la clínica, mientras los manifestantes reclamaban que se les permitiera llegar hasta las autoridades para exponer sus demandas. Finalmente, se dio paso a una comisión para exponer las inconformidades ante los directivos de la clínica, que se comprometieron a atender los reportes.

Recordar que durante las últimas semanas se han presentado quejas en contra de guardias del IMSS, quienes corresponden a una empresa subcontratada, por presuntos abusos y por impedirles permanecer en determinadas áreas del hospital.

Armando Valdez Venegas, secretario de Previsión Social de la Delegación 590, cuestionó que los derechohabientes sean retirados de determinadas áreas, en donde dijo "estamos en nuestra casa, no estamos invadiendo áreas médicas".

Exigió que una autoridad competente acuda a Monclova y se atiendan las deficiencias que existen tanto en el área administrativa como en la prestación del servicio.

"Necesitamos que venga alguien con atribuciones suficientes para levantar esto que está completamente caído", manifestó.

Entre las inconformidades expuestas se encuentran deficiencias en la atención de pensiones, largos tiempos de espera, pensiones parciales, falta de medicamentos y cuestionamientos al trato recibido por algunos médicos.

"Pedimos medicamentos y buen trato. Pedimos buena atención. Tenemos derecho a ello", sostuvo.

El representante de los jubilados y pensionados aseguró que la protesta fue resultado del hartazgo acumulado entre los derechohabientes por los problemas que enfrentan.