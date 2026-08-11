Empleada de Banco Afirme vinculada a proceso por robo de 12 millones

Una empleada de Banco Afirme fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, acusada de un presunto robo mediante quebrantamiento de la confianza por aproximadamente 12 millones de pesos.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que los apoderados jurídicos de la institución bancaria presentaron la denuncia el mes pasado, luego de detectar movimientos irregulares.

Explicó que la Fiscalía integró la carpeta de investigación y recabó los medios de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión, la cual posteriormente fue cumplimentada.

La acusada enfrentó la audiencia inicial y fue vinculada a proceso. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, al argumentarse que contaba con medios para sustraerse de la acción de la justicia.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento el monto confirmado del presunto quebranto asciende a aproximadamente 12 millones de pesos.

La mujer ocupaba un puesto ejecutivo dentro de la institución bancaria y recientemente había sido promovida a esa posición.

Lazo Chapa señaló que la acusada tenía acceso a códigos que le permitían realizar movimientos bancarios y que, durante aproximadamente dos meses, habría utilizado esas facultades para efectuar transferencias y sustraer efectivo.

Hasta el momento, la Fiscalía no cuenta con indicios de que otras personas hayan participado en los hechos.

El funcionario precisó que no hubo clientes afectados, ya que el faltante correspondía directamente a recursos de la institución bancaria.

El presunto desfalco fue detectado luego de que la institución realizara un arqueo y posteriormente una auditoría, al considerar irregulares determinados movimientos.

Según la Fiscalía, parte de la cantidad presuntamente sustraída fue localizada en cuentas bancarias relacionadas con la acusada. Además, se solicitó el congelamiento de dichas cuentas, medida que ya fue autorizada.

La investigación complementaria tiene un plazo de dos meses, el cual actualmente se encuentra en curso.