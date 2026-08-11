Carlos Villarreal inicia obras de agua potable en Monclova

Con una inversión superior a los 7 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el arranque a obras de rehabilitación de líneas de agua potable en la colonia San Francisco, con las que se busca fortalecer el servicio y mejorar la calidad de vida de las familias.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de más de 1.8 kilómetros de infraestructura hidráulica y forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con acciones dirigidas a mejorar los servicios básicos y generar mejores condiciones de bienestar para los habitantes.

Las obras se realizarán en tres tramos:

· Calle Plan de Ayala, entre Leandro Valle y Michoacán

· Calle Eulalio Gutiérrez, entre Zacatecas y San Miguel

· Calle Eulalio Gutiérrez, entre Leandro Valle y Deportivo Infantil

Durante el arranque, Villarreal Pérez destacó que los trabajos se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para impulsar proyectos que permitan fortalecer el servicio de agua en beneficio de las familias de Monclova.

"En coordinación con el Gobierno del Estado, Manolo Jiménez Salinas, y Conagua, se impulsan proyectos para fortalecer el servicio de agua en beneficio de las familias de Monclova", señaló el Alcalde.

El proyecto forma parte de las acciones de infraestructura que el Gobierno Municipal mantiene en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de atender necesidades relacionadas con los servicios básicos y contribuir al bienestar de la población.

Villarreal Pérez ha mantenido una agenda activa de arranques y entregas de obras, principalmente en infraestructura urbana y servicios, con acciones que buscan atender las necesidades de las colonias y mejorar las condiciones en las que viven las familias monclovenses.