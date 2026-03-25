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Coahuila

Carlos Villarreal obtiene alta aprobación ciudadana en Monclova

El estudio de SRC posiciona a Villarreal como el alcalde mejor evaluado en Coahuila.

Por Carolina Salomón - 25 marzo, 2026 - 08:34 p.m.
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      El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, se vuelve a colocar en el primer lugar del ranking estatal de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición correspondiente a marzo de 2026 realizada por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC).

      Según los resultados, Villarreal Pérez alcanzó un nivel de aprobación del 61.3 %, lo que lo posiciona como el mejor evaluado entre los alcaldes de Coahuila, destacando en la percepción ciudadana sobre su desempeño al frente de la administración municipal.

       

      El estudio, que al ser público incluye la pregunta "¿Quién tiene la mejor aprobación entre los líderes de las alcaldías?", ubica al edil monclovense en el primer lugar, reflejando —de acuerdo con la firma— una gestión eficiente y bien valorada por la población.

      Statistical Research Corporation (SRC) se define como una encuestadora especializada en investigación de mercados y opinión pública, consolidada a nivel nacional por la precisión de sus resultados y análisis.

       

      En el mismo ranking estatal, el segundo lugar fue ocupado por Emilio de Hoyos, alcalde de Acuña, mientras que el tercer sitio correspondió a Tomás Gutiérrez, edil de Ramos Arizpe. Estos resultados colocan a Monclova como uno de los municipios con mejor percepción ciudadana en su gobierno local, en un contexto donde la evaluación pública se ha convertido en un indicador clave del desempeño de las administraciones municipales.

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