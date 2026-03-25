Empresas de Coahuila enfrentan crisis tras liquidación de Credinor

En un oficio publicado en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se ordenó a Credinor la liquidación de la sociedad tras haber incurrido en faltas contenidas en el artículo 97 de la Ley de Uniones de Crédito.

La resolución implica la revocación de su autorización para operar como entidad financiera, lo que obliga a la unión de crédito a detener de inmediato todas sus operaciones y entrar en un proceso de disolución, generando incertidumbre entre empresarios de la región Centro de Coahuila.

De acuerdo con el documento, las causales corresponden a incumplimientos graves, como operar fuera de su objeto social, no atender requerimientos regulatorios o tener problemas de solvencia.

El impacto ya se percibe en el sector productivo local, donde múltiples empresas mantenían créditos activos o esquemas de financiamiento con Credinor, considerada una alternativa relevante frente a la banca tradicional. Empresarios advirtieron que la medida podría frenar proyectos en marcha, complicar la operación diaria de negocios y limitar el acceso a liquidez, particularmente para pequeñas y medianas empresas.

Con la liquidación, un interventor designado se encargará de vender los activos de la sociedad y cubrir sus obligaciones con socios y acreedores conforme al orden legal, proceso que podría extenderse por un periodo prolongado. Además, la institución deberá entregar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su información contable y expedientes, mientras queda impedida de utilizar la denominación de "Unión de Crédito".