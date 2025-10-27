Cabildo de Monclova aprueba regularización de tenencia de tierra

El Cabildo de Monclova aprobó en sesión ordinaria la desincorporación de un terreno municipal ubicado en la colonia Lomas de San Miguel III Sector, con una superficie de 9,460.62 metros cuadrados, con el fin de regularizar la tenencia de la tierra a favor de 35 familias que actualmente lo habitan.

La propuesta, presentada por la síndica Dra. María Guadalupe Murguía Carranza, permitirá que el predio se enajene a título oneroso, conforme a lo establecido en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En el mismo punto, el Cabildo también aprobó la afiliación de los trabajadores del municipio al régimen ordinario del IMSS, bajo las modalidades 36 y 38, propuesta impulsada por el regidor Dr. Maximiliano Elguezábal Mendoza, presidente de la Comisión de Salud.

Con esta medida, el personal municipal tendrá acceso formal a los servicios de seguridad social y atención médica, fortaleciendo sus derechos laborales y prestaciones.

Durante la sesión se abordaron además otros dictámenes relacionados con reformas constitucionales estatales y descuentos fiscales municipales.