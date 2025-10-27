Trabajadores de Correos México en Saltillo exigen mejoras laborales

SALTILLO, COAHUILA.-Trabajadores de Correos de México en Saltillo iniciaron la semana con una manifestación pacífica en sus instalaciones de la calle Victoria, en la zona centro, para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde temprana hora, colocaron cartelones con sus demandas principales: un salario digno, suficientes insumos para desempeñar su trabajo y mejores instalaciones.

"hoy iniciamos la semana trabajando bajo protesta por tres puntos: salario digno, insumos e instalaciones en mejores condiciones; se pondrán cartelones", informó un integrante del personal postal.

Por su parte, Juan Gerardo, auxiliar del área de conflictos, explicó que la protesta se realiza sin interrumpir los servicios. "Alzamos la voz, pero no dejamos de mover las manos. Seguimos atendiendo a la gente y trabajando con normalidad", dijo.

El empleado explicó que las labores dentro de la oficina están organizadas por departamentos, desde ventanilla hasta distribución. "Aquí se recibe la correspondencia, se atiende al público con amabilidad y se procesa para su envío a distintos estados. Los carteros salen todos los días, sin importar el clima, a cumplir con su deber", añadió.

Los trabajadores aclararon que su movimiento no busca afectar a la ciudadanía, sino visibilizar la falta de recursos y las carencias que enfrentan. "Nuestra lucha es gota a gota, como un cuchillito de palo; queremos que se nos escuche y se nos atienda, pero sin cerrar calles ni suspender el servicio", puntualizó Juan Gerardo.

La manifestación forma parte de una movilización nacional del personal postal que busca abrir un diálogo con las autoridades federales para garantizar condiciones laborales dignas y un mejor servicio para los usuarios.