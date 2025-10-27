Concluyen trabajos de rehabilitación en Lago Alameda Zaragoza de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno a cargo del alcalde Javier Díaz González concluyó los trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con el propósito de ofrecer un entorno más limpio, seguro y atractivo para las familias saltillenses.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" realizó diversas labores de limpieza profunda del lecho del lago, así como del cuerpo de agua, además de la aplicación de pintura especial y la atención a las áreas verdes, a fin de fortalecer la convivencia y el turismo local.

"El objetivo de esta intervención es preservar el patrimonio natural y recreativo de nuestra Alameda Zaragoza, que durante generaciones ha sido punto de encuentro para las familias saltillenses y visitantes", expresó Javier Díaz.

El Alcalde de Saltillo resaltó que, con estos trabajos, su administración busca impulsar el esparcimiento familiar, promover el amor a las actividades al aire libre y fortalecer la identidad de Saltillo como una ciudad verde y ordenada.

Díaz González invitó a la ciudadanía a disfrutar de este espacio público con respeto, además de evitar tirar basura al aire libre.

Asimismo, Javier Díaz señaló que estas acciones forman parte del compromiso permanente por mantener y embellecer los espacios públicos, con programas como "Activa tu Parque" y "Aquí Andamos", entre muchos otros, para garantizar lugares dignos y seguros donde las familias puedan convivir y disfrutar de la naturaleza en el corazón de la ciudad y los diferentes sectores.

A su vez, el DIF Saltillo, a cargo de Luly López Naranjo, reanuda los tradicionales paseos en lancha en el Lago República de la Alameda Zaragoza a partir de este próximo martes 4 de noviembre, con una tarifa de recuperación de 42 pesos en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y de 64 pesos de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.