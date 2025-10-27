Stellantis proyecta un sólido cierre de año y posible segundo turno en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Director General de Stellantis México, Daniel Alejandro González, destacó la fortaleza del mercado automotriz nacional y la importancia estratégica que tiene Coahuila para la compañía, gracias a la calidad de su mano de obra y al compromiso de sus trabajadores.

González subrayó que el talento y la experiencia de la fuerza laboral mexicana y en especial la coahuilense, son factores clave que mantienen a Stellantis como uno de los principales productores automotrices del país.

"Tenemos un mercado fuerte, la gente conoce el producto y sabe cómo fabricarlo por la destacada mano de obra que hay en México, y en especial en Coahuila. Eso abre las puertas para invertir más en el país y en la entidad", expresó.

El directivo señaló que el mercado nacional se mantiene sólido, con un crecimiento sostenido y un potencial que impulsa la expansión de la marca.

"México sigue siendo un mercado muy bueno, de alrededor de un millón 600 unidades, y continúa creciendo. Hay muchas distribuidoras que están dispuestas a estar con nosotros", comentó.

Asimismo, resaltó que el catálogo de Ramos Arizpe se ha fortalecido con el trabajo conjunto con la planta de Saltillo, y que ambas seguirán consolidándose como centros de producción clave para Stellantis.

"A los trabajadores les damos las gracias por todo lo que hacen. Aquí no se ha movido nadie en despidos; ante la incertidumbre arancelaria, al contrario, hemos generado más empleos, y ese es nuestro trabajo", afirmó.

González adelantó que la compañía espera un cierre de año sólido y no descartó la posibilidad de incorporar un segundo turno de producción en el complejo de Saltillo en los próximos meses, dependiendo de la demanda de los mercados de México y Estados Unidos.

El directivo también subrayó que la estrategia de Stellantis se ha enfocado en convertir los retos logísticos y arancelarios en oportunidades, fortalecer el diálogo con autoridades y sindicatos, y mantener la innovación desde el piso de planta.

Finalmente, adelantó que la compañía proyecta crecimiento, actividad y nuevos lanzamientos hacia 2026, tanto en el mercado local como en el de exportación.

"La historia, el conocimiento y la calidad de nuestra gente son lo que nos distingue. Con eso, seguiremos creciendo en México y desde México para el mundo", concluyó.