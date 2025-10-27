Saltillo mejora su calificación crediticia y se posiciona como ciudad segura

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González destacó que octubre ha sido un mes en el que Saltillo ha recibido diversos reconocimientos, en materia de seguridad, calificación crediticia, así como de inclusión, que consolidan a la ciudad como una de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional.

Además, se puso en marcha el programa "Aquí Vamos Gratis", con dos rutas troncales gratuitas en las que diariamente se realizan más de 24 mil traslados en promedio.

Díaz González afirmó que esto es resultado del apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja de manera coordinada, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil, con quienes se trabaja en equipo.

"Octubre ha sido un gran mes para Saltillo, ya que la ciudad ha recibido varios reconocimientos, los cuales son resultado del trabajo en equipo y que la consolidan como una de las mejores a nivel nacional", declaró.

El Alcalde recordó que el pasado 11 de octubre, Saltillo recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo, durante el Teletón 2025, la cual reconoce a la ciudad por sus políticas públicas, prácticas y programas que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Este reconocimiento fue recibido, a nombre de las y los saltillenses, por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, durante la transmisión del Teletón en cadena nacional.

Además, durante el pasado fin de semana se dio a conocer que la empresa de servicios financieros Standard & Poor's subió la calificación crediticia a Saltillo de "mxAA" a "mxAA+" con perspectiva estable, una de las más altas que se pueda obtener a nivel nacional.

La firma subrayó que esta alza en la calificación refleja el dinamismo económico de Saltillo, el eficiente uso de los recursos públicos y una sólida trayectoria en la implementación de políticas públicas acertadas en movilidad, desarrollo social, mejora del entorno urbano y digitalización de trámites, así como ser reconocida como una de las ciudades más seguras del país.

En este último rubro, el alcalde Javier Díaz González recordó que, en lo que va de su administración municipal, Saltillo se ha consolidado como la capital más segura de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del INEGI, que en su más reciente medición mantuvo a nuestra ciudad en la cima del ranking.

Recordó que al ser la prioridad de prioridades en su gobierno, durante este año se habrán invertido mil millones de pesos en la compra de nuevas patrullas, casetas y oficinas móviles, así como en cámaras urbanas, equipamiento y capacitación de los elementos, entre otros rubros.

El alcalde Díaz afirmó que la seguridad que se vive en Saltillo trae muchos beneficios a la ciudad que se reflejan en su tranquilidad y en la mejora en la calidad de vida de las familias, por eso se trata de la prioridad de prioridades en su gobierno.

Aunado a ello, refirió que el primero de octubre arrancó el programa "Aquí Vamos Gratis", que se ha convertido en una nueva experiencia para las y los usuarios del servicio de transporte público y que actualmente se trabaja en el rediseño de las rutas convencionales hacia rutas alimentadoras, lo que brindará mayor cobertura del servicio.

Finalmente, hizo un llamado a los diferentes actores sociales para seguir trabajando de la mano a fin de mantener la competitividad y la calidad de vida en la capital de Coahuila.