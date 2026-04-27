Monclova enfrenta crisis laboral: Carlos Mata señala impacto de aranceles de EE.UU.

La incertidumbre por la aplicación de aranceles de Estados Unidos mantiene a las empresas de la región operando en niveles de "mantenimiento", lo que frena la generación de nuevos empleos y limita la apertura de vacantes, así lo indicó el representante de la CTM Monclova, Carlos Mata López.

El líder sindical reconoció que actualmente no existe una oferta laboral significativa en las empresas con las que mantienen contrato colectivo, donde las vacantes que llegan a surgir son mínimas y obedecen a ajustes internos. "Con relación a la organización que representamos y con las empresas que tenemos contrato, ahorita no hay ofertas disponibles mayoritarias, de repente aparecen con 10 o 3 o 2 vacantes, pero son por ajustes de personal solamente, no hay incremento en las líneas de producción, tampoco hay decremento".

Señaló que esta situación refleja el impacto económico que existe en la actualidad a nivel nacional, en el que las empresas se mantienen a la expectativa del acuerdo que se firmará con Estados Unidos. Mencionó que la región Centro no está exenta de este impacto y sobre todo la mayoría de las empresas son exportadoras y dependen del mercado estadounidense.

"Mientras Estados Unidos no tenga una definición en temas de aranceles, ni tampoco en su economía haya una velocidad distinta a la que se ha estado manejando en los últimos años, quiere decir que es una economía lenta". Indicó que la falta de políticas económicas claras y apoyos por parte del Gobierno Federal hacia las empresas también influye en este escenario, provocando que las industrias operen sin crecimiento en sus plantillas laborales.

El representante de la CTM mencionó que la larga fila de personas en busca de empleo es evidencia de que en la región Centro se han perdido puestos de trabajo que aún no han sido recuperados y que no se prevén que se recuperen en corto tiempo, al ser factores externos que escapan del control local.