Archivos de Monclova preservan la memoria histórica de la ciudad

En el marco del Día Internacional del Archivo, celebrado este 9 de junio, autoridades municipales destacaron el fortalecimiento y mejor organización de tres espacios clave donde se resguarda la memoria histórica de Monclova y de México.

Jesús Guajardo, director del Archivo Municipal, informó que el municipio cuenta actualmente con el archivo de concentración, ubicado en el Museo Coahuila y Texas; el archivo histórico, localizado sobre la calle Hinojosa, en la parte superior de la biblioteca Margarita López Serrano; y la hemeroteca, donde se conservan periódicos que datan desde el año 1882.

Señaló que estos espacios resguardan documentos fundamentales que permiten preservar la historia local, la cual ha tenido impacto a nivel nacional en distintos momentos, como la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y conflictos internacionales. "Ahí guardamos la memoria de Monclova. Un pueblo sin historia será en otro lado, porque aquí tenemos mucha historia que compartir", expresó.

El funcionario recordó que Monclova ha sido escenario de hechos relevantes, como el establecimiento de un antiguo hospital que fungió como sitio emblemático durante la Independencia, así como su uso como cuartel durante la Revolución. Asimismo, destacó que, tras la muerte de Francisco I. Madero durante la Decena Trágica, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, se estableció en la región Centro del estado, desde donde organizó el Ejército Constitucionalista, considerado antecedente de las actuales Fuerzas Armadas de México.

Indicó que parte de estos hechos históricos se encuentran documentados en inmuebles emblemáticos como el antiguo Hotel Internacional, donde, según registros, se gestaron momentos clave del movimiento revolucionario. Finalmente, subrayó la importancia de preservar, organizar y difundir los archivos, al ser piezas fundamentales para entender la identidad, evolución y legado histórico de la ciudad.