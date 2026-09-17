Recibe Periódico La Voz 4 premios de periodismo

SALTILLO, COAH.– El talento, la trayectoria y el compromiso de cuatro colaboradores del periódico La Voz fueron reconocidos durante la entrega del Premio Estatal de Periodismo, ceremonia en la que periodistas de Coahuila recibieron distinciones por décadas de trabajo dedicadas a informar a la sociedad.

Entre los galardonados destacaron Adriana Tomasita Cruz Sifuentes, quien obtuvo el reconocimiento a Mejor Trabajo Periodístico por su reportaje "De la expansión y orgullo regional, a la crisis financiera"; Hilda Marisela Sevilla Silva, por 25 años de trayectoria como corresponsal en la región sureste de La Voz; Juan Servando Vázquez Perales, jefe de Diseño del periódico, también por 25 años de trayectoria; y Edmundo Villa Castillo, columnista de "5 minutos de grilla con Mundo Villa", por 30 años de trayectoria.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el encargado de Comunicación en Coahuila, Diego Rodríguez Canales.

El encuentro reconoció a comunicadores con trayectorias de 25, 30, 35, 40, 45, 50 y hasta 55 años, además de entregar una presea póstuma en memoria de periodistas cuyo trabajo forma parte de la historia del gremio en el estado.

Para Juan Servando Vázquez Perales, recibir el reconocimiento tuvo un significado especial al representar también a quienes trabajan detrás de las páginas y del diseño de un periódico.

"Estamos muy contentos porque se nos reconozca también a los que estamos atrás del papel, atrás del diseño", expresó el jefe de Diseño de La Voz, quien recordó que inició en el medio periodístico en 1999 y que la mayor parte de sus 27 años de trayectoria los ha desarrollado en este periódico.

Vázquez Perales señaló que el paso del tiempo ha sido prácticamente un parpadeo y aseguró que mantiene el entusiasmo por continuar en el oficio. Su experiencia también ha estado marcada por la transformación tecnológica de los medios, desde las herramientas tradicionales hasta las páginas web y la inteligencia artificial.

"Hay mucha más apertura ahora para que la gente los vea, para que el mundo los vea", comentó al dirigirse a las nuevas generaciones, a quienes invitó a prepararse y aprovechar las nuevas herramientas digitales sin perder de vista la esencia del periodismo.

Por su parte, Hilda Marisela Sevilla Silva recordó que, cuando comenzó su carrera, nunca imaginó que llegaría a cumplir un cuarto de siglo dentro de los medios de comunicación.

Su trayectoria incluye distintas responsabilidades y etapas profesionales, entre ellas la oportunidad que le brindó La Voz de desempeñarse como directora editorial en Piedras Negras y Acuña. Actualmente, como corresponsal en la región sureste, destacó la posibilidad de contar historias y acercarse diariamente a personas y especialistas de distintos ámbitos.

"Ningún día es igual, no sabes qué va a pasar al día siguiente y tienes la oportunidad de contar historias de gente, ser la voz de gente", señaló.

Sevilla Silva también destacó la transformación que ha experimentado el periodismo durante los últimos 25 años. Recordó que al inicio de su carrera todavía se revelaban rollos fotográficos, mientras que hoy la información puede difundirse de manera inmediata mediante teléfonos celulares y plataformas digitales.

Ante este panorama, consideró fundamental que las nuevas generaciones se preparen profesionalmente. "Periodista no es nada más tener un teléfono celular y hablar. Hay que tener bases, hay que tener conocimiento", afirmó, especialmente ante temas delicados relacionados con derechos humanos.

Los reconocimientos obtenidos por Adriana Tomasita Cruz Sifuentes, Hilda Marisela Sevilla Silva, Juan Servando Vázquez Perales y Edmundo Villa Castillo representan, para La Voz, un reconocimiento a distintas áreas que integran el trabajo periodístico: desde la investigación y la escritura hasta la corresponsalía, el diseño y la opinión.

La ceremonia del Premio Estatal de Periodismo dejó así constancia de la permanencia de quienes han dedicado décadas a esta profesión y del compromiso de continuar contando las historias de Coahuila en una industria que, como coincidieron los galardonados, se encuentra en constante transformación.