Armando de la Garza asegura que el Río Mezquites podría reabrir pronto

Tras la clausura del Río Mezquites por parte de PROFEPA, autoridades estatales y federales mantienen diálogo para lograr su reapertura en los próximos días, con miras a no afectar la temporada vacacional de Semana Santa.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la CANACO, aseguró que existe confianza en que el conflicto se resuelva en poco tiempo, luego del acercamiento entre el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para llegar a un acuerdo.

Mencionó que la coordinación que existe entre ambos niveles de gobierno permite avanzar en la reapertura de este espacio, reduciendo así el impacto en la actividad económica de la región.

"Aquí no valen partidos políticos, cuando se trata de turismo y economía lo que vale es la prudencia", así lo señaló el representante del sector Turístico quien mencionó que el cierre de los parques naturales afecta directamente al flujo de visitantes y por consecuencia, a los ingresos de prestadores de servicios.

"No puedes cerrar varios espacios en un destino como este y mucho menos durante época vacacional, porque siempre quien la lleva es el turismo y la economía". Reconoció que algunos turistas han manifestado su molestia al no poder acceder este fin de semana al río los Mezquites, luego de haber viajado largas distancias, aunque consideró que son situaciones que pueden presentarse de forma eventual.

Confió en que para el arranque de los días fuertes de Semana Santa, particularmente a partir del jueves, todos los parques estén abiertos y operando con normalidad, lo que permitirá una recuperación económica.

Finalmente, destacó la disposición de las autoridades para atender el tema con equilibrio entre el cuidado ambiental y la actividad económica. "Si hay algo que subsanar, se hará conforme a derecho; es importante cuidar el entorno, pero también la economía del destino", indicó.