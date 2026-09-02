Demandan al IMSS por secuelas de cirugías

Pacientes afectados por cirugías de cataratas en la Clínica 7 del IMSS comenzaron la ruta legal contra el instituto, con la presentación de la primera queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la preparación de acciones por la vía penal.

Armando de la Garza Gaytán, quien brinda apoyo a uno de los afectados, informó que la queja ya fue recibida en Torreón y aseguró que se trata del primero de varios recursos que pretenden presentar los pacientes por presunta negligencia médica. "Hoy se presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la primera demanda de todas las que se van a presentar", declaró.

Señaló que los pacientes han buscado atención y respuestas del IMSS desde 2025, sin que, hasta ahora, consideren resuelta su situación. Afirmó que los afectados presentan una severa disminución de la vista; en ciertos casos, los pacientes tienen apenas 20 % de visión después de las intervenciones.

Ante la falta de una respuesta que permita atender las secuelas, recurrieron a las autoridades competentes para exigir atención y determinar las responsabilidades correspondientes. Advirtió que, una vez que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrían emprender acciones por la vía penal contra los médicos que realizaron las cirugías, ante la responsabilidad por negligencia médica.

De la Garza Gaytán cuestionó además que los médicos involucrados no hayan dado la cara ni ofrecido una solución a los pacientes afectados. Informó que ya cuentan con abogados para acompañar a los afectados en el proceso legal.