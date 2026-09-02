Carlos Villarreal reconoce a atletas de Monclova en Olimpiada Nacional

El alcalde Carlos Villarreal, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, recibió y reconoció a las y los atletas monclovenses que representaron a Coahuila en la Olimpiada Nacional de Oro de Personas Mayores, destacando su disciplina, esfuerzo y los resultados obtenidos en esta competencia nacional.

Durante el encuentro, el alcalde felicitó a Sergio Riojas Segovia, medalla de oro en lanzamiento de bala; Raúl Gerardo Luna Rodríguez, medalla de oro en atletismo; al equipo Cachibol varonil, ganador de la medalla de oro; David Ledezma Ponce, medalla de plata en lanzamiento de bala, y Santiago Muñiz Arocha, medalla de bronce en natación, cuyos resultados contribuyeron al desempeño de Coahuila, que se colocó como líder del medallero.

Carlos Villarreal destacó que estos logros son ejemplo de que la edad no limita las ganas de competir, mantenerse activos y representar con orgullo a Monclova y a Coahuila.

"Es un orgullo recibir a nuestras y nuestros medallistas. Son un ejemplo de disciplina, entusiasmo y determinación, y nos demuestran que siempre hay nuevas metas por alcanzar. Quiero reconocer también el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las acciones dirigidas a nuestras personas adultas mayores, así como el trabajo que se realiza desde el DIF Coahuila y el DIF Monclova para seguir generando espacios de participación y actividad para este sector", señaló el alcalde.

El respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las políticas públicas para las personas adultas mayores se articula a través del DIF Coahuila, bajo la coordinación de su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, con programas que promueven la actividad física, la convivencia y la participación de este sector de la población.

El Gobierno Municipal, a través del DIF Monclova, refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila para impulsar acciones que permitan a las personas adultas mayores mantenerse activas, participar y seguir representando con orgullo a Monclova.