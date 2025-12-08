Familia Salomón recibe a devotos en celebración de la Virgen de San Juan de los Lagos

La familia Salomón abrió las puertas de su hogar los días 7 y 8 de diciembre para recibir a decenas de personas de su comunidad que acudieron a venerar la reliquia de la Virgen de San Juan de los Lagos, en una celebración marcada por la fe, la unión familiar y el profundo espíritu de servicio.

Esta tradición, que se ha mantenido viva durante 22 años, es organizada por la señora Evangelina Salomón, quien ha dedicado más de dos décadas a coordinar cada detalle para que la reliquia siga recorriendo los hogares como una bendición para las familias creyentes.

Cada año, hasta este punto de encuentro llegan matachines, cocineras y devotos provenientes de San Pedro de las Colonias, quienes se suman con danzas, rezos y cantos para ofrecer su agradecimiento a la Virgen. Al ritmo de los tambores y sonajas, las danzas llenan el ambiente de júbilo y devoción, mientras los aromas de las cocinas anuncian la preparación de las tradicionales siete sopas y los asados, platillos hechos con amor para compartir entre los asistentes como un símbolo de unión y generosidad.

Durante ambos días, vecinos, amigos y familias completas acudieron para elevar sus oraciones, cumplir mandas, agradecer favores recibidos y pedir protección y salud para sus seres queridos. Cada visita a la reliquia representa un momento íntimo de fe, donde se mezcla la esperanza con la tradición heredada de generación en generación.

Evangelina Salomón compartió que llevar a cabo esta ceremonia es un compromiso espiritual que asume con alegría, consciente de la importancia de mantener vivas las costumbres religiosas que fortalecen los lazos comunitarios. "Recibimos la reliquia con el corazón abierto. Cada platillo que se cocina, cada danza que se ofrece y cada oración que se eleva es una muestra de nuestra fe a la Virgen de San Juan de los Lagos", expresó.

Así, la familia Salomón continúa siendo un punto de encuentro para la devoción popular, demostrando que la fe compartida es capaz de unir a la comunidad, mantener firmes las tradiciones y transmitir, año con año, un mensaje de esperanza y amor bajo la protección de la Virgen de San Juan de los Lagos.