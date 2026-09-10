Familia exige justicia por Francisco Zapata tras atropello

Familiares y amigos de Francisco Javier Zapata Nájera, mejor conocido como "Panchin", de 44 años, exigieron justicia luego de que presuntamente fuera atropellado de manera intencional en la colonia Guerrero.

Ante la gravedad de su estado de salud, Francisco permanece en terapia intensiva en la Clínica 7 del IMSS, por lo que familiares y amigos se unieron para manifestar su exigencia de justicia mediante pancartas con mensajes como "Justicia para Panchin", "Hasta el momento no hay detenidos, no fue un accidente", "Una familia está sufriendo", "Panchin no está solo" y "Este es el rostro de los responsables".

En las pancartas también fueron colocadas fotografías de Edwin y Eduardo, señalados por los familiares como presuntos responsables del atropellamiento.

Francisco es padre de cuatro hijos, está casado con Noemí Vázquez y era empleado de la empresa Maxion, en el municipio de Castaños. Desde el accidente, su familia enfrenta momentos de incertidumbre y permanece a la espera de que su salud mejore y pueda recuperarse.

La familia recibe acompañamiento de autoridades y sostendrá una reunión con el delegado de la Fiscalía del Estado, Everardo Lazo Chapa, para conocer los avances de la investigación.

La Fiscalía del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con el caso y ha informado que esta presenta un avance considerable.

Asimismo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez ha brindado apoyo a la familia y la atendió personalmente después de concluir un evento de entrega de obra de pavimentación en la colonia Barrera.

Los familiares también recibieron atención del regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, quien se comprometió a brindarles acompañamiento. La Dirección de Seguridad Pública, a su vez, colaborará con la Fiscalía en lo correspondiente.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades, Francisco permanece hospitalizado en terapia intensiva y enfrenta una grave condición de salud.