Armando Tejeda denuncia crisis económica en Monclova tras quiebra de AHMSA

El Gobierno Federal ha sido omiso ante la crisis económica y laboral que enfrenta Monclova tras la quiebra de Altos Hornos de México, aseguró Armando Tejeda, secretario de Planeación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien afirmó que la región Centro vive un "desastre económico" sin respaldo oficial para miles de familias afectadas.

Durante una visita a Monclova para respaldar las campañas de los candidatos panistas de los Distritos 05 y 06, Héctor Garza y Yolanda Acuña, el dirigente nacional del PAN señaló que la Federación no ha generado una estrategia de emergencia para atender a los trabajadores y proveedores golpeados por el colapso de la siderúrgica.

"Vemos cómo a Monclova lo han olvidado de parte del Gobierno Federal en el caso de Altos Hornos de México, vemos como están comprando líneas aéreas, invirtiendo en fábricas de chocolate y aquí tienen más de 10 mil empleos directos y hasta 30 mil indirectos afectados", indicó.

Tejeda aseguró que la crisis ya impacta directamente el ánimo social y en la economía de la ciudad, pues cada vez son más los jóvenes que abandonan la ciudad de Monclova en busca de oportunidades laborales en otros estados.

"Hoy se ve un Monclova herido, las familias tienen poca certeza y muchos jóvenes se están yendo porque no ven oportunidad de trabajar aquí".

El panista recordó que durante décadas Monclova fue un polo de desarrollo industrial y una ciudad receptora de trabajadores de distintas partes del país, situación que hoy ha cambiado drásticamente ante la paralización de AHMSA.

El también Diputado Federal hizo un llamado directo a la Secretaría de Economía y a su titular, Marcelo Ebrard, para que el tema sea incorporado a la agenda federal y se construya un plan de rescate económico para la región Centro.

Entre las propuestas planteadas por Acción Nacional destacó la creación de fondos de garantía para trabajadores y proveedores, además de impulsar una ley de emergencia económica que permita atender contingencias derivadas del desempleo masivo.

Tejeda consideró además "inconcebible" que hasta el momento no exista una estrategia para atraer inversionistas o empresas interesadas en reactivar AHMSA, pese a la infraestructura, capacidad industrial y red de proveedores con los que cuenta la acerera.