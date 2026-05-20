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Coahuila

Enrique Sánchez recorre Ampliación Las Torres en Coahuila

La salud y calidad de vida de las familias son prioridades en las propuestas de Enrique Sánchez.

Por Staff / La Voz - 20 mayo, 2026 - 09:13 p.m.
Enrique "Kike" Sánchez recorrió la colonia Ampliación Las Torres para dialogar con vecinos y presentar sus propuestas.
Enrique "Kike" Sánchez recorrió la colonia Ampliación Las Torres para dialogar con vecinos y presentar sus propuestas.
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      Enrique "Kike" Sánchez, candidato del Partido Verde por el distrito número seis al Congreso del Estado, continúa recorriendo la colonia Ampliación Las Torres para escuchar de cerca a la ciudadanía y presentar sus propuestas.

      Con el tradicional "toque, toque", Kike Sánchez visitó a los vecinos de este sector, donde además de escuchar sus inquietudes, presentó una de sus principales propuestas enfocadas en la salud ambiental y la responsabilidad social de las empresas.

       

      Durante su recorrido, Sánchez Campos señaló que buscará impulsar iniciativas para que las empresas instaladas en Coahuila cuenten con programas permanentes de cuidado al medio ambiente y fortalezcan la convivencia con las colonias cercanas.

      Entre los puntos más importantes de su propuesta destacan que las empresas sean responsables de las emisiones que generan, que exista una regulación más estricta por parte de las autoridades ambientales y que se promuevan programas de beneficio social en conjunto con representantes de las empresas y los vecinos de cada sector.

       

      El candidato aseguró que es momento de impulsar un desarrollo industrial responsable, donde también se priorice la salud y la calidad de vida de las familias de la región.

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