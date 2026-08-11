Siete personas heridas tras accidente en Sabinas: dos menores involucrados

SABINAS, Coah.- Siete personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, tras un accidente en el que participaron tres vehículos sobre la calle Manuel Acuña, en su cruce con Epifanio Ramos, de la colonia Centenario, en esta ciudad.

Tras el percance, las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica en la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Centro Médico.

En el accidente participaron una camioneta Volkswagen, color gris, con placas de circulación FEB-3125-D, la cual presentó daños a consecuencia del impacto. También resultó involucrada una Jeep Patriot, color gris, con placas FGM-201-B, además de un vehículo Nissan, con placas FEV-190-D.

Los tres vehículos quedaron averiados tras el accidente registrado en este sector de Sabinas, por lo que fue necesaria la movilización de los servicios de emergencia para atender a las personas afectadas.

Entre los siete lesionados se encontraban dos menores de edad, quienes fueron trasladados junto con los demás involucrados a las instituciones médicas para recibir atención. Las circunstancias en que ocurrió el accidente quedaron sujetas a las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar cómo se produjo el percance entre los tres automóviles.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del accidente, que ha dejado a varias personas heridas y ha generado preocupación en la comunidad de Sabinas. Se espera que los resultados de la investigación se den a conocer en los próximos días.