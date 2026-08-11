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Coahuila

Mascotas son bienvenidas en la Fiscalía de Coahuila

El programa Pet-Friendly incluye perros y gatos en las instalaciones de la Fiscalía.

Por Teresa Muñoz - 11 agosto, 2026 - 07:50 p.m.
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      SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila implementó este mes el programa de edificios Pet-Friendly, que permite el acceso de mascotas a sus instalaciones para generar espacios más humanos e incluyentes para ciudadanos y trabajadores.

      El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que la medida responde a la indicación del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez, de mantener una institución abierta y transparente para la ciudadanía.

      Explicó que todos los edificios que integran las delegaciones, incluido el edificio central en Saltillo y la Delegación Carbonífera, cuentan actualmente con esta disposición, por lo que se permite el acceso de animales de compañía, principalmente perros y gatos.

      Garduño Guzmán señaló que esta apertura no se limita a la atención de delitos relacionados con actos de crueldad contra seres sintientes, sino que también busca fomentar espacios de esparcimiento y convivencia dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

      Añadió que en el exterior de la Delegación Carbonífera existen dos jardineras que permiten recibir a las mascotas, mientras se trabaja en el fortalecimiento de estos espacios para facilitar la recepción de denuncias y querellas relacionadas con estos temas.

      El delegado destacó que también hay personas que acuden a presentar denuncias acompañadas de perros que cumplen funciones de apoyo emocional o contra la ansiedad, por lo que el programa busca brindarles condiciones adecuadas durante su estancia en las instalaciones.

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