Múzquiz: Fiscalía General del Estado realiza atención ciudadana

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene las mesas de atención ciudadana en el municipio de Múzquiz, donde este pasado martes, tan solo por la mañana, fueron atendidas seis personas con diversas denuncias, principalmente relacionadas con robos y ventas fraudulentas.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, encabezó dichas acciones, realizadas por instrucciones del fiscal general del estado de Coahuila, maestro Federico Fernández Montañez.

Garduño Guzmán informó que, desde el inicio de su gestión, las mesas de atención ciudadana se realizan todos los martes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en la cabecera municipal, con el propósito de atender a la población en general.

Agregó que, el miércoles acudirá a Minas de Barroterán, donde atenderá, junto con el juez calificador, los temas que pudieran presentarse entre los habitantes de ejidos y dicha comuna.

Durante la jornada realizada en esta ciudad, las autoridades brindaron atención a seis ciudadanos, principalmente por casos de robos y ventas fraudulentas, con el objetivo de ofrecer seguridad y certeza jurídica a quienes acuden ante la dependencia.

De igual forma, se llevan a cabo mesas de atención los lunes en el municipio de Sabinas.