Incendio de tráiler causa daños totales en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una caja de tráiler resultó con daños totales tras incendiarse a espaldas del ICATEC y el Libramiento Norte de esta ciudad, sin que se reportaran personas heridas.

Elementos de Bomberos, al mando del director Roberto Ramos García, acudieron al sitio para atender el siniestro y realizar las labores necesarias para sofocar las llamas.

En el lugar fue localizado el tráiler con la caja desprendida que transportaba piedra para construcción, la cual resultó afectada en su totalidad a consecuencia del incendio.

De acuerdo con los bomberos, el fuego posiblemente se originó por un sobrecalentamiento en las balatas de la unidad, aunque se trata de una causa preliminar.

El siniestro fue controlado en tanto los bomberos evitaban que las llamas se extendieran a otras áreas o unidades que se encontraban en el lugar.

Se presume que el conductor de otra unidad de carga pesada con razón social Recicla Ambiente S.A. de C.V., que permanecía en el sitio, fue quien solicitó el apoyo de los apaga fuegos para sofocar el incendio.