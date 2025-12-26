Empresarios de Monclova confían en recuperación económica para 2026

Empresarios de la región Centro confían en una recuperación económica en el 2026, con la llegada de nuevas inversiones a Monclova y la región, lo que permitirá detonar la actividad productiva y la generación de empleos a nivel local.

Marco Ramón García, representante del sector empresarial, señaló que durante los últimos meses se incrementó el interés de los empresarios por conocer los espacios con los que se cuentan en la región, con la revisión de naves industriales disponibles. Mencionó que durante el 2025, la actividad fue mínima, con pocas llamadas y las visitas fueron escasas, pero actualmente se observa un dinamismo renovado, de empresas que buscan espacios tanto de renta como de venta, lo que abren oportunidades de crecimiento para la zona.

Este escenario se ve fortalecido por los apoyos y las gestiones que realizan los gobiernos municipales de Monclova, Frontera y Castaños, los cuales, dijo, "se están poniendo las pilas" para ofrecer un plus que ayude a convencer a inversionistas que aún se encontraban indecisos. Añadió que el trabajo conjunto entre los empresarios, municipios, el estado y la federación será clave para concretar los proyectos que se tienen en puerta.

Indicó que existe la expectativa de la llegada de varias empresas, algunas de ellas del ramo metalmecánico, consideradas inversiones fuertes para la región, y mencionó que muchas de las inversiones dependerán también de la definición del futuro de Altos Hornos de México (AHMSA). "Entre más se alargue esta situación, no nos hace nada bien", mencionó el empresario quien dijo que es necesario que el conflicto se resuelva en el menor tiempo posible para atraer la inversión que la región necesita. Finalmente, dijo que el 2026 podría iniciar con una alta carga de trabajo, ya que algunos empresarios locales ya tienen inversiones "amarradas" y otros continúan apostando por la región Centro sin contemplar su salida.