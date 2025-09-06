Seguros y Fianzas abre nueva oficina en Monclova: Tres décadas de confianza y cercanía

MONCLOVA, COAH. – Con una emotiva ceremonia que incluyó la bendición del Monseñor Néstor Martínez , la empresa Seguros y Fianzas celebró la apertura oficial de su nueva oficina en Plaza Santa Fe , marcando así un paso más en su consolidación como referente en el sector asegurador.

El licenciado Juan Arturo Cabrera Barrón , acompañado de su esposa Olga Lidia Sánchez y sus hijos, agradeció el respaldo de clientes y amigos , quienes han confiado en su trabajo a lo largo de más de tres décadas . Durante su mensaje, destacó que el apoyo familiar ha sido clave para sostener un proyecto que inició con esfuerzo y visión hace más de 30 años.

El evento, realizado en los locales 8 y 9 de Plaza Santa Fe , en el cruce de Harold R. Pape y Avenida Monterrey , reunió a familiares, clientes y colaboradores que reconocieron la dedicación y trato cercano de Cabrera Barrón desde sus inicios en el mundo de los seguros.

Desde esta nueva ubicación se ofrecerán los mismos servicios que en la oficina matriz del centro de Monclova:

seguros de vida, gastos médicos, seguros empresariales, de autos y educativos , todos respaldados por aseguradoras de prestigio .

Cabrera Barrón subrayó que el valor diferencial de su trabajo ha sido siempre la cercanía y atención personalizada :

"La gente sabe dónde encontrarnos y que siempre hay alguien dispuesto a atenderlos. Eso ha hecho la diferencia", expresó.