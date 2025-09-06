Avanza gestión para reactivar exportación de ganado a EE.UU.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – El ingeniero Diego Elguezabal , subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera , reconoció la destacada labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas en las gestiones para levantar la suspensión en la exportación de ganado hacia Estados Unidos .

El funcionario destacó que el mandatario estatal ha sostenido múltiples reuniones con autoridades federales y estadounidenses , enfocadas en atender los requisitos sanitarios que actualmente impiden la reanudación del comercio ganadero.

Uno de los principales obstáculos es la presencia del gusano barrenador en el sur del país, lo que ha motivado a las autoridades de EE.UU. a exigir medidas de protección más estrictas en los estados del norte, incluyendo Coahuila .

En este contexto, se trabaja en un plan para "blindar" sanitariamente al estado , con el fin de garantizar que el ganado esté libre de esta plaga , condición indispensable para reabrir la frontera comercial .

Elguezabal expresó su esperanza de que la exportación pueda reanudarse antes de que finalice el año 2025 , aunque reconoció que se trata de un proceso complejo que requiere tiempo, coordinación y acciones intergubernamentales .

Actualmente se mantiene un monitoreo constante del avance o contención del gusano barrenador, cuya propagación sigue siendo el principal impedimento para la exportación ganadera.

El subsecretario explicó que esta plaga se transmite a través de una mosca , por lo que se están evaluando diversas estrategias de control biológico y preventivo . Si se logra una contención efectiva , los productores ganaderos de la región podrán retomar sus actividades de exportación, lo cual representaría un importante impulso económico para el sector.

Finalmente, Elguezabal aseguró que, hasta el momento, no se han detectado casos de gusano barrenador en Coahuila , lo cual fortalece la posición del estado en las negociaciones con el gobierno estadounidense.