Se recupera herido en exterior de secundaria de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – Carlos N., un joven de 18 años de edad, se recupera de las heridas que sufrió tras acudir a recoger a su hermana en la escuela secundaria “General Lucio Blanco”, en un incidente que ha generado preocupación entre vecinos del sector.
El ataque ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas, lo que ha motivado a padres de familia y habitantes de la zona a exigir mayor vigilancia en los alrededores de centros escolares para evitar situaciones similares.
Según los primeros reportes, el joven fue agredido por presuntos responsables identificados con el apellido Lerma. La Agencia de Investigación Criminal ha iniciado las indagatorias correspondientes para dar con los agresores y determinar los motivos del ataque.
Carlos, quien reside en el barrio La Piedra, presentó heridas en una de las extremidades inferiores y en la espalda, por lo que fue trasladado a un hospital privado, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como estable, aunque permanece bajo observación médica.
Las autoridades recomendaron al joven formalizar una denuncia ante el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y aplicar las medidas legales correspondientes.
El incidente ha encendido alertas entre padres de familia y vecinos del sector, quienes reiteran el llamado a las autoridades municipales para reforzar la seguridad en zonas escolares, especialmente durante los horarios de entrada y salida.