Se recupera herido en exterior de secundaria de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – Carlos N. , un joven de 18 años de edad , se recupera de las heridas que sufrió tras acudir a recoger a su hermana en la escuela secundaria “General Lucio Blanco” , en un incidente que ha generado preocupación entre vecinos del sector.

El ataque ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas , lo que ha motivado a padres de familia y habitantes de la zona a exigir mayor vigilancia en los alrededores de centros escolares para evitar situaciones similares.

Según los primeros reportes, el joven fue agredido por presuntos responsables identificados con el apellido Lerma . La Agencia de Investigación Criminal ha iniciado las indagatorias correspondientes para dar con los agresores y determinar los motivos del ataque.

Carlos, quien reside en el barrio La Piedra , presentó heridas en una de las extremidades inferiores y en la espalda , por lo que fue trasladado a un hospital privado , donde recibió atención médica especializada . Su estado de salud se reporta como estable , aunque permanece bajo observación médica .

Las autoridades recomendaron al joven formalizar una denuncia ante el Ministerio Público , con el objetivo de fortalecer las investigaciones y aplicar las medidas legales correspondientes.