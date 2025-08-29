Más de 300 cateos realizados en Coahuila

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que en lo que va del año se han realizado más de 300 cateos en diferentes municipios de Coahuila, con resultados que calificó como positivos en el combate al narcomenudeo.

"Pasamos algunos de los resultados que teníamos y la verdad es que son muy buenos comentarios: llevamos más de 300 cateos y se han asegurado más de 350 kilos de droga", indicó el fiscal.

Fernández Montañez agregó que, junto con la Federación, se han registrado alrededor de 180 detenidos en estos operativos, siendo la región Laguna la que concentra la mayor parte de los casos.

"Lo que más se ha asegurado corresponde a la región Laguna, que es la más grande, pero también hemos tenido resultados en otras regiones del estado", puntualizó.

Uno de los operativos más recientes se realizó la tarde del jueves en un domicilio de la colonia Ejidal, en Monclova, donde se decomisaron diversos paquetes de droga, equipo táctico, aparatos de comunicación, un dron y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.

El cateo se llevó a cabo en la vivienda marcada con el número 1515 de la calle Juventino Rosas, luego de que la autoridad judicial otorgara la orden correspondiente. En la acción participaron elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal y otras corporaciones de seguridad que respaldaron el operativo.

El fiscal reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia estatal de seguridad y que los operativos continuarán en todas las regiones del estado.