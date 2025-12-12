Contactanos
Inauguran exposición Ave María en Monclova: arte y devoción

Glenda Suárez, regidora de Educación, Arte y Cultura, destacó la importancia de esta muestra para enriquecer la cultura en Monclova.

Por Adriana Cruz - 12 diciembre, 2025 - 08:39 p.m.
      Monclovenses plasmaron su devoción y su visión artística de la Virgen de Guadalupe en una muestra llena de color, simbolismo y sensibilidad.

      La exposición colectiva 'Ave María' fue inaugurada este jueves en el Museo Coahuila y Texas, donde creadores locales presentaron diversas interpretaciones de la Virgen María, cada una desde estilos, técnicas y perspectivas distintas, dando vida a una colección que honra la tradición al mismo tiempo que dialoga con expresiones contemporáneas.

       

      Las obras, caracterizadas por su diversidad visual y emotiva, quedaron como un legado artístico que refleja el fervor guadalupano y la creatividad de quienes participaron en esta última exposición del año.

      La regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Suárez, agradeció a todas y todos los artistas que formaron parte de esta muestra, destacando que su aportación enriquece la cultura local y fortalece los espacios para el arte en la región.

       

      La exposición Ave María ya está abierta al público en el Museo Coahuila y Texas. La invitación está extendida a toda la ciudadanía para que la visiten y disfruten de esta propuesta colectiva.

