Inauguran exposición Ave María en Monclova: arte y devoción

Monclovenses plasmaron su devoción y su visión artística de la Virgen de Guadalupe en una muestra llena de color, simbolismo y sensibilidad.

La exposición colectiva 'Ave María' fue inaugurada este jueves en el Museo Coahuila y Texas, donde creadores locales presentaron diversas interpretaciones de la Virgen María, cada una desde estilos, técnicas y perspectivas distintas, dando vida a una colección que honra la tradición al mismo tiempo que dialoga con expresiones contemporáneas.

Las obras, caracterizadas por su diversidad visual y emotiva, quedaron como un legado artístico que refleja el fervor guadalupano y la creatividad de quienes participaron en esta última exposición del año.

La regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Suárez, agradeció a todas y todos los artistas que formaron parte de esta muestra, destacando que su aportación enriquece la cultura local y fortalece los espacios para el arte en la región.

La exposición Ave María ya está abierta al público en el Museo Coahuila y Texas. La invitación está extendida a toda la ciudadanía para que la visiten y disfruten de esta propuesta colectiva.