Mavi Sosa celebra posada especial para personas con discapacidad en Monclova

En un ambiente lleno de alegría, sonrisas y espíritu navideño, la presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, ofreció una posadita inolvidable a grupos de personas con discapacidad y adultos mayores, quienes disfrutaron de una celebración especial pensada para compartir momentos de convivencia y felicidad.

Durante el festejo, los asistentes vivieron un ambiente mágico, entre cantos de villancicos, dinámicas recreativas y una deliciosa comida, lo que permitió recordar las tradiciones decembrinas en un espacio de inclusión y calidez humana.

Mavi Sosa estuvo acompañada por su equipo de trabajo, quienes sumaron esfuerzos para hacer posible esta convivencia, destacando la importancia de generar espacios donde prevalezcan el respeto, la atención y el cariño hacia los sectores más vulnerables de la comunidad.

"Hoy compartimos una posada muy especial con nuestro grupo de jóvenes con alguna discapacidad y adultos mayores. No cabe duda de que siempre llegan ángeles a complementar nuestra labor y a recordarnos que cuando se trabaja con amor, lo bonito se multiplica", compartió la presidenta del DIF.

La posadita dejó gratos recuerdos entre los asistentes, reafirmando el compromiso del DIF Monclova de continuar promoviendo actividades que fortalezcan la inclusión, la convivencia y el bienestar de las familias durante esta temporada navideña.