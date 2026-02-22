Comerciante Victoria ofrece souvenirs de Claudia Sheinbaum en Monclova

Cuatro puestos de venta de artículos alusivos a la presidenta Claudia Sheinbaum fueron instalados en el sector Colinas de Santiago, durante la visita de la mandataria a Monclova con motivo de la entrega de las Viviendas del Bienestar.

Entre la multitud que acudió al evento, los souvenirs llamaron la atención de simpatizantes y curiosos. Victoria, comerciante originaria de la Ciudad de México, explicó que viajan por distintos estados del país siguiendo algunas de las giras presidenciales para ofrecer productos relacionados con la actual administración federal.

Entre los artículos disponibles se encontraban figuras de la presidenta, conocidas popularmente como "Claudita", con un costo de 250 pesos; también muñecos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con 10 frases diferentes, que siguen teniendo demanda pese a que ya no ocupa un cargo público.

Asimismo, ofrecían libros tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum, llaveros con un precio de 50 pesos, calcetas temáticas, gorras en 150 pesos, así como chalecos con distintivos de Morena y del Gobierno de México que oscilaban entre 300 y 500 pesos. También se podían adquirir camisas con la imagen de la presidenta.

Victoria señaló que recorren diversas partes del país y que en algunos estados las ventas son altas, mientras que en otros resultan más bajas; sin embargo, continúan asistiendo a los eventos.

Al menos en Monclova, aseguró, la respuesta fue positiva y lograron concretar varias ventas durante la jornada, aprovechando la presencia de cientos de asistentes que acudieron a ver a la presidenta.